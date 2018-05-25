В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер

Несчастный случай произошел на Первомайском проспекте, у кафе "Урарту", сообщили в МВД Карелии.

В пятницу 25 мая утром мужчине на улице внезапно стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие на место происшетсвия врачи скорой помощи не смогли его вернуть к жизни.

По предварительным данным, мужчине предположительно 60 лет, в момент ЧП он был на пробежке.

На месте ЧП работает полиция, личность умершего установлена.