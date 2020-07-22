В Петрозаводске мужчина не смог устоять перед соблазном, оказавшись один на один в комнате с деньгами

Сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража из комнаты в общежитии, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о хищении денежных средств. Жительница одного из общежитий в микрорайоне Сулажгора обнаружила пропажу 3,5 тысяч рублей из своей комнаты.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 37-летнего подозреваемого. Мужчина поругался с сожительницей и из комнаты общежития переселился в одно из общих помещений. К одной из добрых соседок по этажу он заходил то за сигаретой, то за едой. Так, он в очередной раз постучался, но та не ответила. Тогда мужчина толкнул дверь. В комнате никого не оказалось, и лежали деньги. Он украл сбережения соседки и потратил их на сигареты, спиртное и продукты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напомним, во время оглашения приговора Дмитриеву у суда был задержан организатор серии краж с предприятий.