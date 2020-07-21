Во время оглашения приговора Дмитриеву у суда был задержан организатор серии краж с предприятий (ВИДЕО)

Сотрудники Росгвардии сегодня около городского суда Петрозаводска провели операцию по задержанию организатора серии краж на предприятиях Прионежья.

Как сообщается на сайте МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Прионежскому району проверялась оперативная информация о том, что на территории обслуживания действует преступная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность девяти лиц к совершению краж из организаций и предприятий, расположенных как на территории Прионежья, так и в Петрозаводске и Кондопожском районе.

Сегодня при поддержке бойцов Росгвардии прошла операция по задержанию участников группы. Организатор задержан около одного из административных зданий на улице Красной.

В настоящее время подозреваемым инкриминируется 10 противоправных фактов. Возбуждены уголовные дела о кражах в крупном и особо крупном размерах. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Отметим, что в момент задержания росгвардейцами организатора серии краж в здании суда шло оглашение приговора Дмитриеву, обвиняемому в педофилии.

Один из ожидавших решения суда запечатлел на видео момент задержания организатора краж.