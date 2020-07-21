Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии

В Петрозаводске вынесен приговор известному исследователю сталинских репрессий.

Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет. Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

По делу об изготовлении порнографии Дмитриев оправдан.

Напомним, гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовало полностью оправдать подсудимого. Сам исследователь сталинских репрессий свою вину не признал, а уголовное дело связал с преследованиями за Сандармох – место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.