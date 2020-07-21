890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Вспышка коронавируса произошла в Карелии на Ондской ГЭС 2
Сегодня 09:43
Третий по счёту уходит под суд 7
Сегодня 12:56
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь" 2
Новое
Сегодня 16:07
Работникам старше 40 лет дали выходной для диспансеризации
21.07.2020 21:05
Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места отдыха для благоустройства в 2021 году 10
21.07.2020 18:20
Верховный суд Карелии разрешил мэрии Петрозаводска сносить гаражи 1
21.07.2020 17:40

Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии

Новости. Общество
15:05, 22 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

В Петрозаводске вынесен приговор известному исследователю сталинских репрессий.

Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет. Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

По делу об изготовлении порнографии Дмитриев оправдан.

Напомним, гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовало полностью оправдать подсудимого. Сам исследователь сталинских репрессий свою вину не признал, а уголовное дело связал с преследованиями за Сандармох – место массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2020-07-22 16:48:00
Это по сути оправдание - причём второй раз, первое оправдание было вчистую. За растление не дают 3.5 лет в принципе, это не хулиганство, не мелкая кража. Значит, в суд дело поступило "хромым", и это важно. Истерика гг. охранителей подтверждает - сорвалось...
paramparam
2020-07-22 16:30:16
Я уж было подумал, что кого-то отсюда навсегда сдуло, ан нет, так же нагажено. Жаль.
нетюлень
2020-07-22 16:23:23
Из комментов только и понятно, что Б-ку светит подписка о невыезде, а значит, спонсирование "патриотов" будет продолжено. Шапито всегда с нами.
Leopol'd
2020-07-22 16:16:27
Новый=конь?! ????
Это он сам себя в животное определил?
Зато честно!
Off
2020-07-22 16:09:35
Струхнули любители шитья. Теперь надо следователя привлечь ,по этой же статье. Это же он.. свои сексуальные фантазии предьявил суду...
Конь
2020-07-22 16:05:41
вот так растлевал малолетку, порнушку снимал и получил 3,5 года. Браво!
Слабунова опять истерила, Липовецкий под березкой как сыч стоял.. Трунов с фотиком как клоун бегал.... предатели России должны быть довольны, отделался он легким испугом.
Нет на него палача , типа кровавого английского короля
Plant
2020-07-22 16:41:58
Конь, новый? В пальто?
новый
2020-07-22 16:02:53
Соскучился по истеричным визгам либерастной шелупони. Всех протестанутых в агрикалчу на передержку.
Ткачев
2020-07-22 15:36:33
Наконец то закончилась мотня. Что теперь? Чемодан, вокзал, Варшава?
новый
2020-07-22 15:34:51
Смачно трешечку влепили :) . Этот так называемый историк и исследователь репрессий еще успеет немного заняться исследованием условий содержания на строгом режиме. Потом издаст очередную макулатуру, а евонные адепты будут восхищаться стойкостью и героизмом своего кумира. И да - мы здесь власть
Generalus87
2020-07-22 15:54:33
новый, крокодильчик, тебе в камеру мобилку пронесли?
Koira
2020-07-22 15:51:12
новый, тебя с нар отпустили?
Off
2020-07-22 15:40:16
новый, преступная власть...
Ткачев
2020-07-22 15:39:15
новый,
Конь
2020-07-22 15:20:45
почему так мало?
zanoza
2020-07-22 15:28:45
Конь, потому , что он уже был ранее оправдан этим же судом.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Аналитика

Сегодня 15:58
Обществоведение
Энергетики АО "ОРЭС-Петрозаводск" обновили воздушные линии электропередачи в одном из отдаленных микрорайонов города 
Проект относится к числу социальных: впервые за 40 лет в ходе модернизации сетей была решена проблема  бесперебойного электроснабжения детского сада в микрорайоне Сулажгорского кирпичного завода.
Третий по счёту уходит под суд 7
Сегодня 12:56
Памяти Эдмунда Белковского
21.07.2020 15:45
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 3
20.07.2020 16:33
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»