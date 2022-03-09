В Петрозаводске мужчина украл шоколад на 2,5 тысячи рублей и съел

В столице Карелии поймали 28-летнего рецидивиста-сладкоешку.

В полицию обратился представитель одного из петрозаводских продуктовых магазинов. Он сообщил, что покупатель взял с витрины несколько плиток шоколада на общую сумму 2 600 рублей, затем, минуя кассы, направился к выходу. Продавец обратила внимание на мужчину, попросила его оплатить товар, однако тот выбежал на улицу. Попытки догнать злоумышленника успехом не увенчались, рассказали в МВД республики.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый петрозаводчанин. Кроме того, стражи порядка выяснили, что мужчина причастен к ещё одному преступлению, совершённому на территории карельской столицы. По версии полиции, горожанин зашёл в отдел с парфюмерией, взял с полки два флакона туалетной воды и, не расплатившись, покинул торговую точку. Причинённый организации материальный ущерб составил 3 200 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Он рассказал, что шоколад съел, а духи продал. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды. Дознание продолжается.

Ранее в Петрозаводске 40-летний рецидивист ради сладостей пошел на грабеж.