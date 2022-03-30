В Петрозаводске очистили от мусора Тихий сквер

Студенты и преподаватели Петрозаводского лесотехникума провели субботник в Тихом сквере, находящимся возле образовательного учреждения.

В Петрозаводске продолжается акция «Чистый Петрозаводск». Жители карельской столицы активно участвуют в субботниках: недавно они прошли на Древлянке и Голиковке. Об этом сообщили в администрации города.

Так, сотрудники сети Adidas привели в порядок Олимпийский сквер на Лесном проспекте – собрали окурки, кирпичи, прошлогоднюю листву и ветки.

Студенты и преподаватели Петрозаводского лесотехнического техникума организовали субботник в Тихом сквере. На территории общественной территории, находящейся рядом с техникумом, выпиили старые, сухие деревья, удалили поросль от старых пней, подстригли кустарники и живые изгороди, газоны очистили от старой листвы и мусора.

В мэрии напомнили, Тихий сквер входит в перечень общественных территорий, за которые можно проголосовать на единой платформе https://10.gorodsreda.ru. Семь из них по итогам голосования будут включены в региональную программу «Формирование комфортной городской среды» (Нацпроект «Жилье и городская среда»). Их благоустроят в 2023 году.

Администрация напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора.