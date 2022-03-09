В Петрозаводске оштрафовали 9 водителей, рискнувших жизнями детей

За два выходных дня сотрудники ГИБДД Петрозаводска оштрафовали 9 водителей, которые нарушили правила перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции города.

За выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы пресекли 9 нарушений правил перевозки детей. В отношении водителей-нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях — их ждет штраф в размере 3 тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.