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В Петрозаводске оштрафовали 9 водителей, рискнувших жизнями детей

Новости. Общество
15:16, 14 Марта 2022
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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За два выходных дня сотрудники ГИБДД Петрозаводска оштрафовали 9 водителей, которые нарушили правила перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции города.

За выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы пресекли 9 нарушений правил перевозки детей. В отношении водителей-нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях — их ждет штраф в размере 3 тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.

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