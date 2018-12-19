В Петрозаводске поблагодарили жителей, которые помогли задержать пьяного водителя
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Госавтоинспекция Петрозаводска поблагодарила горожан за бдительность.
Руководитель Госавтоинспекции Петрозаводска Александр Дышаев выразил благодарность горожанам, которые помогли сотрудникам ГИБДД задержать пьяного водителя.
Напомним, инцидент произошел 13 декабря. Вечером в дежурную часть ГИБДД позвонил петрозаводчанин и сообщил о произошедшем с ним ДТП на автозаправочной станции на Лососинском шоссе. С его слов, виновник аварии находился в нетрезвом состоянии. На место происшествия был направлен наряд ДПС.
Как выяснилось, водитель автомобиля Subaru Impreza совершил наезд на стоящий у заправочной колонки автомобиль Renault Duster. Водитель Renault при общении с виновником аварии почувствовал запах алкоголя и обратил внимание на некоторые странности в его поведении. Очевидец происшествия до приезда сотрудников ГИБДД удерживал нетрезвого водителя и не допускал его к управлению автомобилем.
Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, отстранили водителя от управления транспортным средством. Проведенное освидетельствование подтвердило у него состояние алкогольного опьянения. В отношении водителя был составлен административный материал, который направлен в суд для принятия решения. Автомобиль был перемещен на специализированную стоянку.
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