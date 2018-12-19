В Петрозаводске поблагодарили жителей, которые помогли задержать пьяного водителя

Госавтоинспекция Петрозаводска поблагодарила горожан за бдительность.

Руководитель Госавтоинспекции Петрозаводска Александр Дышаев выразил благодарность горожанам, которые помогли сотрудникам ГИБДД задержать пьяного водителя.

Напомним, инцидент произошел 13 декабря. Вечером в дежурную часть ГИБДД позвонил петрозаводчанин и сообщил о произошедшем с ним ДТП на автозаправочной станции на Лососинском шоссе. С его слов, виновник аварии находился в нетрезвом состоянии. На место происшествия был направлен наряд ДПС.

Как выяснилось, водитель автомобиля Subaru Impreza совершил наезд на стоящий у заправочной колонки автомобиль Renault Duster. Водитель Renault при общении с виновником аварии почувствовал запах алкоголя и обратил внимание на некоторые странности в его поведении. Очевидец происшествия до приезда сотрудников ГИБДД удерживал нетрезвого водителя и не допускал его к управлению автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, отстранили водителя от управления транспортным средством. Проведенное освидетельствование подтвердило у него состояние алкогольного опьянения. В отношении водителя был составлен административный материал, который направлен в суд для принятия решения. Автомобиль был перемещен на специализированную стоянку.