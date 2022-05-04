В Петрозаводске подрядчик приступил к ремонту двора на Кукковке

В Петрозаводске началась реализация проекта «Комфортная городская среда» по ремонту дворовых территорий.

Подрядная организация «ПРОК» по договору с управляющей компанией «Мастер-Ремонт» приступила к работам на улице Ровио, 26. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В этом дворе планируется обновить асфальт, оборудовать освещение, установить скамейки и урны. Общая стоимость работ — около 1,8 млн рублей, заявили в администрации.

Всего в 2022 году планируется отремонтировать 35 дворов на общую сумму почти 55 млн рублей.

Ранее сообщалось, почему Старая Кукковка может претендовать на звание самого мрачного района Петрозаводска.