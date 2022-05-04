Почему Старая Кукковка может претендовать на звание самого мрачного района Петрозаводска

«Столица на Онего» анализирует, почему на Старой Кукковке не хочется долго задерживаться.

Старую Кукковку стремительно застраивают многоэтажками. Здесь же появляется жилье для «переселенцев». Однако ни к новому строящемуся садику, ни к другим домам нет качественных дорог с безопасными тротуарами. Также поблизости отсутствуют аптеки и банкоматы: район отрезан от привычных благ.

«Воротами» на Старую Кукковку служит убедительных размеров стенд с рекламой навоза. Пройдя мимо него, можно оказаться на улице Ладожская. Одна из ключевых дорог района представляет собой грунтовку, которая весной и осенью превращается в болото; зимой на Ладожской скользко, а летом пыльно.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».