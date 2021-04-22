В Петрозаводске появились подробности конфликта водителей, в ходе которого был избит инструктор автошколы

В полиции предполагают, что стычка автомобилистов могла закончиться не избиением, а дракой, в результате которой пострадали обе стороны.

Полиция в ходе проверки инцидента, произошедшего в марте в Соломенном, пришла к предварительному выводу, что на месте стычки водителей могло быть не избиение автоинструктора, а вероятная обоюдная драка. Об этом «Столице на Онего» рассказали в МВД.

Напомним, в начале марта сообщалось, что водитель «Suzuki Grand Vitara» жестоко избил пожилого инструктора автошколы. Конфликт мог возникнуть после того, как машина под управлением ученика заглохла в снегу. Хозяин иномарки якобы возмутился ошибкой начинающего водителя, перекрыл дорогу заглохшему учебному автомобилю, после чего избил вышедшего из машины пожилого преподавателя автошколы. Пострадавший обратился к медикам и в полицию.

В МВД сообщили «Столице на Онего», что проверка обстоятельств происшествия продолжается. При этом, по предварительной версии, усматривается обоюдная вина сторон конфликта. Предполагается, что телесные повреждения могли получить оба участника стычки в ходе драки. Окончательное решение примет суд, пояснили в полиции. Материалы в суд будут направлены после завершения проверки.