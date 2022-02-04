В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Строительная компания «Баренц Групп» дарит жителям карельской столицы новый современный парк для прогулок, по размерам сопоставимый с Губернаторским парком.
Парк будет расположен на первой береговой линии Петрозаводска, в новом жилом районе TALOJARVI. Город у воды.
Как пояснили в компании «Баренц Групп», основная концепция проекта парка исходит из природных и географических особенностей города.
По системе рек и каналов Петрозаводск имеет выход к пяти морям: Балтийскому, Белому, Каспийскому, Баренцевому и Черному.
«Система рек» в проекте TALOJARVI – это главные пути, перетекающие из двора во двор, в сторону набережной через парк. Путь состоит из мощеных дорожек и тематических цветников. В зонах расширения «русла» будут расположены детские площадки и пространства для отдыха жителей.
Одна из главных задач проекта – обеспечить комфортное размещение всех функционально-планировочных зон.
Таким образом, парк будет поделен на 6 частей, каждая из которых предназначена для своих целей.
1. Центральная площадь парка с амфитеатром
Место, где люди смогут собираться для проведения различных мероприятий: любоваться новогодним салютом, участвовать в праздновании масленицы, наслаждаться концертами, выступлениями артистов, обсуждать какие-то общественно важные вопросы и т. д.
2. Большая баскетбольная площадка
Здесь смогут играть в спортивные игры дети и взрослые. Это станет новым местом притяжения любителей спорта и людей, поддерживающих активный образ жизни.
3. «Экстрим-зона»
В парке будет расположен скейт парк для молодых жителей города. Здесь разместят разгонки, рампы, пирамиды, ступеньки и прочие фигуры для выполнения трюков.
4. Еще одной неотъемлемой частью парка TALOJARVI станут детские игровые комплексы
На них будут располагаться игровые элементы для детей младшего и среднего возраста. Элементы детской игровой площадки выполнят из натуральных экологичных материалов без кричащих ярких цветов.
5. Спортивная зона
В наше время все больше людей увлекаются спортом. Поэтому следующая часть парка — спортивная площадка. Здесь будут располагаться элементы для занятий спортом на свежем воздухе с собственным весом. Также на этой территории установят различные уличные тренажёры, которые соответствуют современным технологиям.
6. Конечно, в компании «Баренц Групп» не забыли и про тех, кто предпочитает тихий и уединенный отдых на свежем воздухе.
В парке предусматривается отдельное место для релаксаций и спокойного времяпровождения. Здесь установят теневые навесы, шезлонги, скамейки.
Все элементы TALOJARVI–парка гармонично подчёркиваются озеленением из злаковых кустарников, цветников, крупномерных деревьев. Покрытия каждой из зон будут выполнены из экологичных материалов: гравийный отсев, деревянный настил, газоны, щепа. Спортивные и детские площадки оборудуют специальным высокотехнологичным резиновым покрытием.
Жители Петрозаводска и гости города смогут не только приезжать на прогулки в новый парк европейского уровня, но и жить рядом с ним.
Приобрести квартиру в новом жилом районе TALOJARVI. Город у воды проще, чем кажется.
О вариантах покупки мы расскажем в следующей статье, а пока вы можете ознакомиться подробнее с проектом на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331.
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.