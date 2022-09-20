В Петрозаводске поймали 6 таксистов-нелегалов

В столице Карелии прошло профилактическое мероприятие «Такси».
С 26 по 30 сентября инспекторы ДПС проверяли водителей-таксистов. В ходе мероприятия пресечено 6 фактов нелегальной перевозки пассажиров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Кроме этого, таксисты управляли автомобилями, не пристегнув ремень безопасности, нарушали требования дорожных знаков, управляли транспортными средствами без технического осмотра. Всего за время мероприятия пресечено порядка 20 нарушений ПДД.
В отношении нарушителей составлены административные материалы.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям такси, что для осуществления перевозки пассажиров необходимо иметь разрешение, транспортное средство должно проходить технический осмотр, водитель — медицинский осмотр, ТС должно быть оборудовано «шашечками» и фонарем легкого такси.
Ранее сообщалось, подготовлен законопроект о новых требованиях к водителям такси.
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