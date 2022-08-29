Подготовлен законопроект о новых требованиях к водителям такси

Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей.

Эти и другие поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров легковым такси» разработаны в Госдуме, выяснили «Известия».

«Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Но в законодательстве это не прописано. Однако пассажир должен понимать, кто его повезет, насколько этот человек профессионален, какие у него складываются отношения с клиентами. К тому же рейтинг позволяет влиять на качество обслуживания», — пояснила «Известиям» одна из авторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Сами перевозчики опасаются, что исполнение нового закона вынудит их на существенные траты, что приведет к росту стоимости перевозок.

Например, оснащение легкового такси устройством контроля за вниманием и усталостью водителя (это требование уже содержится в проекте закона), требует значительных денежных вложений.

Кроме того, документом предлагается ввести солидарную ответственность агрегаторов такси и перевозчиков за вред, причиненный пассажирам или другим участникам движения в результате ДТП.

Законопроект может быть принят уже этой осенью.