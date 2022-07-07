В Петрозаводске получила травмы пассажирка внезапно затормозившего троллейбуса

ДТП с участием общественного транспорта произошло на Древлянке.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 7 июля в 15.03 на площади Древлянское Кольцо произошло ДТП.

Троллейбус под управлением 41-летнего водителя, выехавший на кольцо, внезапно резко затормозил. В результате этого маневра в салоне упала 34-летняя женщина. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Напомним, ранее в Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель большегруза.