В Петрозаводске получила травмы пассажирка внезапно затормозившего троллейбуса

ДТП с участием общественного транспорта произошло на Древлянке.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 7 июля в 15.03 на площади Древлянское Кольцо произошло ДТП.
Троллейбус под управлением 41-летнего водителя, выехавший на кольцо, внезапно резко затормозил. В результате этого маневра в салоне упала 34-летняя женщина. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
Напомним, ранее в Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель большегруза.
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