В Петрозаводске посетительница кафе ударила бармена бутылкой по голове и попала в полицию

Росгвардейцы задержали агрессивную женщину, устроившую дебош в одном из кафе столицы Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, ночью 14 июня в одном из ночных развлекательных заведений Петрозаводска нарядом отдела вневедомственной охраны была задержана 54-летняя женщина. Кнопку тревожной сигнализации сотрудники заведения вынуждены были использовать после того, как разбушевавшаяся посетительница начала материться и мешать работе персонала. В ходе выяснения отношений с барменом женщина ударила его по голове бутылкой.

На место происшествия также прибыла бригада скорой помощи, зафиксировавшая у потерпевшего ушибы и ссадины.

Нарушительницу порядка доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

А в Костомукше сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования города заметили агрессивно настроенного прохожего — мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель передан полиции.

Ранее в Петрозаводске пьяная пара устроила дебош в «наливайке».