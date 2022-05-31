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В Петрозаводске пьяная пара устроили дебош в «наливайке»

Новости. Происшествия
09:09, 07 Июня 2022
фото: Владимир Гердо/ТАСС

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В столице Карелии сотрудники Росгвардии задержали буйных посетителей заведения, где продают разливные напитки.

Ночью 7 июня кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине, специализирующемся на продаже разливных напитков, информирует Росгвардия. Группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны прибыла на место вызова. К росгвардейцам обратилась администратор заведения и пояснила, что мужчина и женщина вели себя вызывающе: выражались нецензурной бранью, мешали работе персонала, повредили имущество, на замечания не реагировали.

Нарушители, 35 и 39 лет, находились в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники Росгвардии задержали буйных посетителей и доставили их в отделение полиции.

Еще один инцидент произошел вечером 6 июня в Кеми. В сетевом магазине на улице Мосорина был задержан 21-летний местный житель. Молодой челочек пытался похитить товар, но был замечен продавцами. Жителя Карелии передали участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске покупатель с подбитым глазом облил пивом продавщицу в «наливайке».

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