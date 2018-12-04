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Новости. Общество
10:39, 04 Декабря 2018

В Петрозаводске пройдет первый карельский конкурс бариста

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Лучшие творцы кофе поборются за отличный приз.

Первый карельский конкурс среди профессионалов кофейного мастерства пройдет в Петрозаводске 6 декабря в кафе арт-пространстве "Культура" - и это будет интересно не только самим участникам, но и зрителям.

Чемпионат обещает быть творческим и ароматным. Мастера кофеварения выполнят несколько заданий. На первом этапе конкурсанты представят компетентному жюри из Санкт-Петербурга по два авторских напитка на основе горячего кофе и сделают презентацию кофейни, где они работают.

Второй этап - художественный. Бариста варят капучино и рисуют на пенке все, что им подскажет фантазия.

На третьем этапе два участника, набравшие наибольшее количество баллов, получают супер-задание: приготовить напиток из максимального количества ингредиентов, которые находятся в черном ящике.

Победителя ожидает приятные награды – кубок лучшего бариста и 10 тысяч рублей. К настоящему моменту на конкурс заявились семь участников, но время еще есть, и все уверенные в своих силах бариста могут оставить свои заявки здесь.

Конечно же, болельщики и зрители также не останутся без приятных эмоций: они смогут бесплатно оценить кофейное зерно, будет организована зона дегустации, где можно будет насладиться любимым кофе или кофейным напитком совершенно бесплатно.

Всех будут рады видеть на чемпионате 6 декабря с 17.00 в арт-пространстве "Культура" (ул. Дзержинского, 3).

Подробнее здесь.

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