В Петрозаводске прошел турнир юных боксеров

В минувшие выходные в Петрозаводске прошел представительный турнир по боксу на призы АО "Прионежская сетевая компания".

Порхать как бабочка, и жалить, как пчела - именно так определил суть боксерского поединка непобедимый Мохаммед Али. Как учил великий боксер, так и стремились действовать юные спортсмены – участники межмуниципального турнира, что собрались в Доме бокса столицы Карелии.

Сто двадцать шесть мальчишек и девчонок от 13 до 18 лет из Москвы, Ленинградской, Тверской, Тамбовской, Новгородской, Мурманской областей и, конечно, из Карелии в 34 весовых категориях бились за медали и призы Прионежской сетевой компании. Надо сказать, что в истории карельского спорта это первый случай, когда столь представительные соревнования проходят на призы энергетиков.

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