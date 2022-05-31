В Петрозаводске простились с погибшим на Украине старшиной Юрием Непялиным

Сегодня в Петрозаводске прошли похороны погибшего на Донбассе командира мотострелкового отделения старшины Юрия Непялина.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что сегодня прошли похороны погибшего на Донбассе командира мотострелкового отделения старшины Юрия Непялина.

«Он родился и вырос в Мурманской области – в Кандалакше, но в Петрозаводске живут его мать и сестра, которые решили похоронить Юрия здесь – на Сулажгорском кладбище.

Совсем не имеет значения, где родился Юрий. Все мы граждане одной страны. И с одной стороны она очень большая, а с другой – очень маленькая: всегда найдется какая-то связь, - написал Владимир Любарский. - Горько, что Юрий Непялин именно так стал петрозаводчанином… Хотелось бы, чтобы это было по-другому».

По словам Владимира Любарского, друзья погибшего сказали, что, если бы похороны были в Кандалакше, пришло бы гораздо больше людей.

«Уверен, Юрий навсегда останется в нашей памяти – и в Петрозаводске, и в Кандалакше. Вечная память!» - простился с погибшим глава города.

Ранее глава Карелии также выразил соболезнования родным и близким погибшего на Украине военнослужащего Юрия Непялина.