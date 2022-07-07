В Петрозаводске разыскивают мужчину, который ушел с бутылкой из магазина, забыв заплатить (ВИДЕО)

Похититель спиртного попал в объектив камеры наблюдения в магазине, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №2 в Петрозаводске устанавливают личность мужчины, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в грабеже.

Всех, кто имеет значимые сведения о разыскиваемом, полиция просит позвонить по телефонам: 8 953 531 98 91, 8 911 425 02 00 или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется.