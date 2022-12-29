В Петрозаводске судят местного жителя, жестоко избившего свою знакомую

Совместная пьянка со знакомой женщиной привела 53-летнего ранее судимого жителя Петрозаводска в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как следует из материалов дела, утром 5 октября мужчина набросился на свою знакомую — перед этим они вместе выпивали, и избил ее. У женщины диагностировали переломы ребер и разрыв селезенки.

Вину в преступлении ранее судимый мужчина признал полностью и раскаялся, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Уголовное дело направлено в суд.