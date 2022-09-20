В Петрозаводске убрали свалку возле детского сада

Подрядчик ликвидировал несанкционированные свалки в Железнодорожном и Октябрьском районах.

В Петрозаводске продолжается ликвидация стихийных свалок. Подрядчик ведет работы в рамках муниципального контракта, сообщили в администрации города.

Несанкционированные свалки были убраны в районе дома № 37 по Октябрьскому проспекту и возле дома № 1 по Речной улице. В доме по первому адресу располагается детский сад.

В ближайшее время подрядчик планирует приступить к ликвидации свалки в Соломенном.

Напомним, ранее «Столица на Онего» писала о ситуации возле детского сада № 63, по соседству с которым поселились бомжи.