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В Петрозаводске ученикам школы №3, ожидающей капремонт, предоставят бесплатный проезд в троллейбусе

Новости. Общество
08:40, 04 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Власти столицы Карелии продолжают вести подготовку к капремонту здания школы №3 на Ключевой.

Жителей Ключевой, чьи дети учатся в школе №3, которая в этом году встанет на ремонт, беспокоит вопрос организации дальнейшего учебного процесса и в том числе решение транспортного вопроса. Об этом глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

Напомним, в новом учебном году учеников с 1 по 5 классов планируется оставить в образовательных учреждениях Ключевой, а старшеклассников - перевести из школы №3 в школу №26 на Кукковку. Для обеспечения транспортной доступности хотят продлить маршрут троллейбуса №5 до Ключевой.

«Вопрос по поводу 3-й школы. Почему бы вместо троллейбуса, не пустить для школьников до 26 школы специальные школьные автобусы. Тогда и другие люди не будут мешать им... Ведь можно запустить утром пару-тройку автобусов и днём», - обращаются к мэру города родители.

«Ранее я уже писал о том, что на период проведения капитального ремонта в школе № 3 действительно планируется распределить учащихся по четырем образовательным учреждениям. Очевидно, что добираться до места учебы кому-то придется дальше и дольше, поэтому нами рассматривались различные варианты подвоза детей. Но пока мы остановились на варианте с троллейбусами. На сегодняшний день более реальным является вариант запуска специального укороченного маршрута и предоставления бесплатного проезда для школьников третьей школы», - ответил обеспокоенным родителям Владимир Любарский.

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