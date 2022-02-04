Маршрут троллейбуса № 5 продлят до Ключевой в Петрозаводске из-за капремонта школы

В новом учебном году учеников старших классов переведут из школы №3 в школу №26, для обеспечения транспортной доступности планируется продление троллейбуса №5 до Ключевой.

В администрации Петрозаводска рассказали о подготовка к капитальному ремонту здания школы №3. На сегодняшний день проектно-сметная документация на капремонт проходит государственную экспертизу. Параллельно идет подготовительная работа с учениками, родителями и другими образовательными учреждениями города.

Власти города планируют учеников с 1 по 5 классов оставить в образовательных учреждениях Ключевой. А 6-9 и 11 классы будут переведены в здание школы №26 на Кукковке. Для обеспечения доступности прорабатывается вопрос продления с сентября маршрута троллейбуса №5 до конечной станции на улице Корабелов.

Ранее сообщалось, для учащихся четырех школ Петрозаводска летние каникулы начнутся досрочно.