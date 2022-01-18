Для учащихся четырех школ Петрозаводска летние каникулы начнутся досрочно

Из-за ремонта школ, ученики выйдут на летние каникулы уже в мае, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Любарский написал, что Карелия получит почти полтора миллиарда рублей на капитальный ремонт школ. В список вошли четыре петрозаводские школы - №9, 14, 20 и 25. Проектно-сметная документация на ремонт всех четырех зданий уже разработана и прошла государственную экспертизу.

"Работы разделены на 2 этапа. В первую очередь, этим летом, будут ремонтироваться фасады, системы отопления зданий. Более заметные глазу внутренние ремонты пройдут в рамках второго этапа, летом 2023 года. Все это потребует не только максимального участия, но и освобождения зданий от учебного процесса", - сообщил глава города.

Также Владимир Любарский сообщил, что большинство классов школ №9, 14, 20 и 25 уже с февраля будут учиться по субботам, чтобы выйти на летние каникулы в мае.

А вот выпускников, по словам градоначальника, определят в близлежащие школы, где они смогут продолжить учебный процесс и получить консультации.

"Сейчас во всех классах этих четырех школ проходят родительские собрания и индивидуальные беседы. По признанию директоров, родители с воодушевлением восприняли новость о предстоящем ремонте, понимают, что некоторое время придется потерпеть неудобства, а многие родители предлагают свою посильную помощь – и это приятно слышать. Сейчас важно объединить все усилия и максимально слаженно воплотить в жизнь все задуманное, чтобы дети учились в обновленных школах", - заключил Владимир Любарский.