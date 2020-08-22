В Петрозаводске водитель отвлекся от дороги и пошел на таран

Водитель отечественной легковушки протаранил иномарку из-за своей невнимательности.

Авария произошла в субботу, 22 августа, в дневное время на подъезде к Петрозаводску от дороги "Кола", передает ГИБДД.

25-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21074" отвлекся от управления и совершил наезд на стоящий автомобиль «Geely».

В результате ДТП 24-летний пассажир "ВАЗ-21074" получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии перебегавшая дорогу старушка оказалась под колесами дорогой иномарки.