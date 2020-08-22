Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ливневые дожди идут в Карелию
22.08.2020 13:26
Парфенчиков изменил время пребывания вахтовиков в Карелии 2
22.08.2020 14:02
Навального перевезли на лечение в Германию 9
22.08.2020 14:29
Карелия не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников 2
22.08.2020 16:39
Роспотребнадзор Карелии рекомендует не собирать переросшие грибы
22.08.2020 14:57

В Петрозаводске водитель отвлекся от дороги и пошел на таран

Новости. Происшествия
09:52, 23 Августа 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
Загрузка...

Водитель отечественной легковушки протаранил иномарку из-за своей невнимательности.

Авария произошла в субботу, 22 августа, в дневное время на подъезде к Петрозаводску от дороги "Кола", передает ГИБДД.

25-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21074" отвлекся от управления и совершил наезд на стоящий автомобиль «Geely».

В результате ДТП 24-летний пассажир "ВАЗ-21074" получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии перебегавшая дорогу старушка оказалась под колесами дорогой иномарки.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ
16.08.2020, 09:06
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Аналитика

21.08.2020 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 1
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»