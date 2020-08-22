В Карелии перебегавшая дорогу старушка оказалась под колесами дорогой иномарки

83-летняя женщина пыталась перебежать дорогу, но ее сбил водитель иномарки с прицепом.

В субботу, 22 августа, в 10:30 в Прионежском районе на трассе "Кола" была сбита женщина. Об этом сообщает ГИБДД.

56-летний водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser" в составе с прицепом МЗСА совершил наезд на 83-летнюю женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в БСМП Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что дама за рулем сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске.