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В Карелии перебегавшая дорогу старушка оказалась под колесами дорогой иномарки

Новости. Происшествия
09:46, 23 Августа 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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83-летняя женщина пыталась перебежать дорогу, но ее сбил водитель иномарки с прицепом.

В субботу, 22 августа, в 10:30 в Прионежском районе на трассе "Кола" была сбита женщина. Об этом сообщает ГИБДД.

56-летний водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser" в составе с прицепом МЗСА совершил наезд на 83-летнюю женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в БСМП Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что дама за рулем сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске.

 

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