В Петрозаводске выставили на продажу помещение культового клуба за 50 млн рублей

Объявление о продаже помещения в здании Карельской государственной филармонии появилось на Avito.

Как пишет «Фактор News», объявление о продаже бывшего клуба FM в Петрозаводске на улице Кирова выставили на продаже на сайте Avito. Помещение, которое находится в том же здании, что и Карельская филармония, оценили в 50 млн рублей. Площадь бывшего клуба составляет почти 700 метров.

В каком состоянии находится клуб, читайте здесь.