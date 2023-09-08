В Петрозаводске выставили на продажу здание «Детского мира»

В столице Карелии вновь ищут покупателя для исторического здания.

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже бывшего магазина «Детский мир», располагающегося на пересечении улиц Дзержинского и Свердлова. Продать хотят не все здание, а только ту его часть, которая находится в собственности холдинга «Лотос». Арендаторы здания – книжный магазин и ресторан – из помещения не съезжают, произойдет только смена собственника, отметили авторы объявления, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Во сколько оценили историческое здание, знает «МК в Карелии».