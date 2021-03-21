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В Петрозаводске выстроилась огромная очередь желающих сдать вторсырье в "сбормобиль" (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
13:55, 22 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Сбормобиль Птз"
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На улице Московская в Петрозаводске выстроилась огромная очередь к "сбормобилю".

Фото, где запечатлено, как улице Московской выстроилась огромная очередь желающих сдать вторсырье в "сбормобиль", опубликовано в паблике "Сбормобиль Птз.".

Напомним, по Петрозаводску 21 марта проехал "Сбормобиль" и "Металлмобилль". В расписании было 23 остановки в разных районах карельской столицы. Волонтеры принимали у горожан на переработку вторсырье. Средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных.

Ранее сообщалось, что волонтёры "Сбормобиля" раздали листовки с информацией о предстоящем голосовании за благоустройство территорий.

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Комментарии

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Горожанин
2021-03-22 14:17:14
Были бы еще желающие это сырье переработать...
Generalus87
2021-03-22 14:16:56
Даже здесь администрация нормально, без очередей, организовать сдачу вторсырья не может
однозначно
2021-03-22 14:39:40
Generalus87, это такой рекламный ход и пиар. Очевидно же.
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