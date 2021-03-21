Волонтеры "Сбормобиля" призвали горожан принять участие в программе благоустройства Петрозаводска

Волонтёры "Сбормобиля" раздали листовки с информацией о предстоящем голосовании за благоустройство территорий.

21 марта по улицам карельской столицы проехали "Сбормобиль" и "Металлмобиль". Волонтёры не только приняли у участников вторсырьё на переработку, но и напомнили им о грядущем выборе территорий для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На точках в разных районах столицы Карелии волонтеры раздали несколько сотен листовок с информацией о предстоящем голосовании.

С 26 апреля по 30 мая горожане могут выбрать одну из предложенных для благоустройства территорий: семь из четырнадцати войдут в перечень на 2022 год. Голосование будет проходить на единой платформе: 10.gorodsreda.ru. Принять участие в проекте могут граждане старше 14 лет. Для голосования необходима регистрация на портале Госуслуг.

Ранее глава Карелии раскритиковал районы за срыв программы благоустройства.