В Петрозаводске за день сгорело более 550 кв м мусора

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Произошло 9 пожаров в минувший понедельник, 22 апреля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Днем огонь уничтожил более 300 кв м мусора на улицах Новосулажгорской и Калинина, а также на Октябрьском проспекте.
Вечером произошло три пожара на Древлянке (Лососинское шоссе, ул. Хейкконена). Сгорело более 130 кв м мусора.
В 19.10 произошел пожар на ул. Коммунальной, 15 на открытой территории – уничтожен мусор на площади 10 кв м.
В 21.20 на ул. Станционной, 30 горел мусор на площади 100 кв м.
Спустя полчаса произошло возгорание мусора на ул. Пограничной, 56. Площадь повреждения – 0,5 кв м.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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