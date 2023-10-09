В Почте России рассказали о восстановлении нормальной работы в отделении на Ключевой

В организации прокомментировали ситуацию с почтовым отделением на Ключевой в Петрозаводске.

Как рассказали в Почте России, недавно в указанное отделение приняли новых сотрудников и восстановили работу почтового отделения 185034.



«Оно оказывает все почтовые услуги клиентам с понедельника по воскресенье, с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили почтовики.



Напомним, ранее жители Ключевой не могли получить пенсию из-за периодической работы почты в этом районе.