Жители района в Петрозаводске не могут получить пенсию из-за безобразной работы почты

Население Ключевой крайне недовольно соблюдением графика работы отделения почты на Ключевой.

В известном паблике в социальной сети житель Петрозаводска пожаловался на работу почты в районе Ключевая.



«Отделение «Почты России» по адресу Нойбранденбургская улица, 24 не готово оказывать свои услуги гражданам Ключевой.

О временном графике, распечатанном на листочке, ни на сайте ни в приложении неизвестно. Специально вчера приехал пораньше с работы, чтобы успеть до 17.00, но дедушка с бабушкой, стоявшие там с 16.10 сказали, что дверь закрыта и никто не собирается открывать. Люди не знают, что делать, у одних посылки, у других пенсии. Текучка кадров почты и «временно-постоянные» графики работы отделения — вот чем славится это отделение", - говорится в сообщении.



Напомним, ранее нормально заработать это отделение пытались в Минтрансе Карелии.