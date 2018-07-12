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Новости. Общество
22:00, 12 Июля 2018

В полиции будут служить олени, ослы и верблюды

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Животных будут использовать в районах Крайнего Севера и южных регионах.

Полиция Крайнего Севера пополнится служебными оленями, а в южных регионах в правоохранительные органы примут ослов и верблюдов, сообщает ДеньOnline. Их собираются использовать на службе наравне с собаками и лошадьми.

Животных закупит департамент тылового обеспечения. В Якутию, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа собираются взять на службу оленей. В Новосибирской, Астраханской, Саратовской области с полицейскими будут работать верблюды, которые хорошо переносят условия степных и горных южных районов России.

Ослов, которые приспособлены к длительным переходам по горным тропам, направят в республики Северного Кавказа: Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

"Однако для закупки оленей, ослов и верблюдов наш тыловой департамент должен получить заявки из региональных управлений МВД, которые хотят использовать у себя на службе данных животных", - рассказали в министерстве.

МВД уже разработало для животных специальный рацион. 

Полицейские верблюды должны получать в сутки 2 кг овса и 12 кг сена, олени - 0,5 кг и 1 кг соответственно, ослы - 1,2 кг и 2,8 кг. Также служебным оленям полагается дополнительно получать 1 кг хлеба из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки первого сорта и 6 кг ягеля в сутки. 

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