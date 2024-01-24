В полиции назвали причину смерти молодой костомукшанки

Тело женщины нашли в снегу в минувшую субботу, 20 января.

Как заявили в МВД Карелии, сообщение о страшной находке поступило в полицию Костомукши 20 января, в 11.48.



На место выехали медики и следственно-оперативная группа. В дальнейшем судмедэксперт дал заключение, что смерть наступила в результате гипотермии и замерзания на улице.



Полицейские установили, что в ночь на 20 января костомукшанка отдыхала в баре.



Около 02:30 ночи она оставила одежду и покинула заведение. В ту ночь температура на улице достигала -26 градусов, отметили в министерстве.



Проверка продолжается, по результатам ее будет принято процессуальное решение.