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В поселке Карелии вспыхнули штабели со шпалами (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:33, 16 Апреля 2021
фото: Безопасный городишко Лоухи / ВК
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В поселке городского типа Лоухи пожарные боролись с возгоранием штабелей из шпал.

12 апреля в первом часу ночи на пульт связи местного отряда противопожарной службы поступило сообщение о пожаре возле бывшей базы РАЙПО в поселке Лоухи. Об этом информирует паблик «Безопасный городишко Лоухи».

Прибывшие подразделения установили, что горят штабели из шпал. Для тушения пожара были привлечены силы и средства ПЧ — 57, ПЧ — 58, потребовалось 3 единицы техники, 13 человек личного состава и порядка четырёх часов непрерывной работы.

Подразделением были приняты меры к локализации и ликвидации пожара, благодаря чему удалось остановить распространение огня.

Сообщается, что ранее по указанному месту размещения шпал уже был зарегистрирован пожар, который также ликвидировали пожарные.

Пострадавших нет. Ведется оценка ущерба.

«По данному факту органом дознания ведётся доследственная проверка, одной из наиболее вероятных версий возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём, однако следует заметить, что количество случаев, так или иначе связанных с объектами и имуществом ОАО „РЖД“, за последнее время продолжает учащаться», — говорится в паблике.

Ранее в МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче.

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