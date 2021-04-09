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В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче

Новости. Общество
20:40, 10 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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В МЧС напомнили о новых требованиях пожарной безопасности для дачников и садоводов.

Готовить шашлыки на мангале и в жаровне на даче можно, если расстояние от них до дома и других построек составляет не менее пяти метров, при этом надо соблюдать правила пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в МЧС России.

"Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с этого года для садоводов и дачников действуют новые требования пожарной безопасности. В частности, правила не устанавливают полный запрет на использование открытого огня и разведение костров на приусадебных и садовых участках. Однако это возможно при соблюдении определенных условий и требований пожарной безопасности.

По данным МЧС, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. От хвойного леса и молодняка открытый огонь должен находиться в 100 метрах, а от лиственного леса - в 30 метрах. Территория вокруг места сжигания мусора должна быть очищена от валежника, сухой травы и других горючих материалов в радиусе десяти метров. Оставлять без присмотра огонь запрещается.

Спасатели уточнили, что за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня грозит штраф. Для граждан он составляет до 5 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается.

С 1 января 2021 года в стране начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.

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