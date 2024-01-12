В поселок на юге Карелии вернулась вода

В Пряжинском районе Карелии ремонтные бригады устранили аварию на сетях холодного водоснабжения.

️О восстановлении водоснабжения в поселке Эссойла сообщили этой ночью, 14 января, власти Пряжинского района.

«Работы по устранению аварии на сетях холодного водоснабжения в поселке Эссойла завершены. Водоснабжение восстановлено в полном объёме», — написали в официальном паблике Пряжинского района.

Напомним, воды не было во всем поселке.