В поселок на юге Карелии вернулась вода

В Пряжинском районе Карелии ремонтные бригады устранили аварию на сетях холодного водоснабжения.
️О восстановлении водоснабжения в поселке Эссойла сообщили этой ночью, 14 января, власти Пряжинского района.
«Работы по устранению аварии на сетях холодного водоснабжения в поселке Эссойла завершены. Водоснабжение восстановлено в полном объёме», — написали в официальном паблике Пряжинского района.
Напомним, воды не было во всем поселке.
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