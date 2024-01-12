Мусоровоз опрокинулся в кювет, не доехав до двух поселков в Карелии

Вывоза мусора жителям Сяпси и Кудамы придется ждать до завтра.
Как сообщили в администрации Эссойльского сельского поселения, мусоровоз не доехал до Сяпси, оказавшись в кювете региональной дороги.
«Вытаскивают, оператор сообщил, что планируют вывоз теперь на завтра. Надеемся», — сообщили чиновники.
Кроме того, по информации властей Пряжинского района, в самой Эссойле произошла авария на сетях холодного водоснабжения. Воды нет во всем поселке.
Ремонтная бригада на месте, коммунальное благо должны вернуть в дома в «возможно короткие сроки», заявили чиновники в социальной сети.
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