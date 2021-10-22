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TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте
17:15, 22 Октября 2021

В районе «Талоярви. Город у воды» начинаются продажи квартир в самом высоком 25-этажном доме

В новом районе Петрозаводска, который строится на берегу Онежского озера на месте бывшей промплощадки ДСК, в самом высоком доме будет 25 этажей - продажи квартир уже начались.

Компания «Баренц Групп», которая реализует в Петрозаводске международный проект «Город у воды», анонсировала начало продаж в самом высоком доме будущего района «Талоярви» – в нем будет 25 этажей.

В небоскребе предусмотрены видовые квартиры с высокими потолками.

Дом поделят на секции по 5 квартир на этаже, у каждой секции – свой лифт. На всех этажах новоселам предлагаются кладовки для хранения.

Газовая котельная на крыше обеспечит дом теплом и горячей водой круглый год.  

25-этажный дом будет расположен рядом с детским садом и школой, строительство которых также предусмотрено в новом районе.

Напомним, что в настоящее время идут продажи второго дома района «Талоярви. Город у воды». Это будет монолитный дом высотой 7 и 9 этажей на самом берегу Онежского озера.

Покупатели получат возможность выбора среди большого количества квартир различной площади и планировки. Можно выбрать этаж и вид из окон.

«Talojarvi. Город у воды» — это монолитное строительство с обустройством индивидуальных фасадов, с парадными, скоростными лифтами, подсветкой домов в темное время суток, системой видеонаблюдения, панорамным остеклением балконов/лоджий/террас, высокими потолками — 3 метра и небольшим количеством квартир на этаже.

Район возводится на берегу Онежского озера на пересечении улиц Зайцева и Заводская. В рамках проекта запланированы большие открытые пространства — прогулочные зоны и дорожки, места для игр, спорта и досуга. Из каждого дома будет прямой выход в большой центральный парк и на набережную. 

По вопросам покупки квартир можно обращаться в группе vk.me/talojrvi, а выбрать и забронировать квартиру — на сайте goroduvodi.barenz.group или по телефону: 331-331.

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Почему нас выбирают?

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте