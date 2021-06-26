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В России начали торговать поддельными справками, освобождающими от вакцинации

Новости. Общество
21:48, 26 Июня 2021
фото: © Минздрав Карелии

В Свердловской области задержали сбытчика поддельных справок, освобождающих от вакцинации, сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции из подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области впервые в регионе выявили факты реализации поддельных медицинских справок - медотводов от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Подозреваемого в сбыте фальсифицированных документов задержали в одной из торговых точек Екатеринбурга, сообщил в субботу журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Он сбыл покупателям, а в их роли выступили представители МВД, четыре справки, оформленные якобы в трех больницах Екатеринбурга. За каждую из них сыщики заплатили по 1 тыс. рублей", - сообщил Горелых.

У задержанного изъяли поддельные печати и несколько конвертов с другими поддельными документами, касающимися заболевания коронавирусом. Он дал признательные показания и написал явку с повинной. Действия задержанного подпадают под статью 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Горелых также отметил, что клиентов, желающих избежать вакцинации, мужчина искал в интернете. "По поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова органы внутренних дел свердловского гарнизона принимают необходимые меры, чтобы заблокировать использовавшиеся рекламные сайты, а также установить возможных сообщников задержанного", - сообщил руководитель пресс-службы.

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Комментарии

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nae
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