В России предложили серьезно расширить круг клиентов duty free

Минфин России предложил продавать алкоголь из duty free пассажирам внутренних рейсов.

Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил разрешить продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, документ предлагает до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов. К такой продаже будут установлены особые требования.

«Эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств», — говорится в пресс-релизе.