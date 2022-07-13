В России предложили выплачивать тринадцатую пенсию

Проект о тринадцатой пенсии примут в осеннюю сессию Госдумы, считает глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Справедливая Россия — За правду» рассчитывает, что проект, предусматривающий выплату тринадцатой пенсии каждому российскому пенсионеру, будет принят в осеннюю сессию Госдумы. Об этом РИА Новости сообщил глава партии Сергей Миронов.

«Наш законопроект предусматривает выплату дополнительной пенсии каждому российскому пенсионеру, то есть тринадцатой пенсии. Выплачивать ее предлагаем раз в год, и делать это нужно в декабре, к новогодним праздникам… Рассчитываем, что инициатива о выплате тринадцатой пенсии будет принята в осеннюю сессию Госдумы с тем, чтобы уже к этому Новому году российские пенсионеры смогли получить эту помощь», — сказал он.

Миронов отметил, что эсеры готовы объединиться с другими фракциями для получения поддержки по инициативе.

«Разумеется, готовы. Мы так всегда и делаем, когда заходит речь о принятии важных и нужных инициатив. Для нас не принципиально, кто их автор, хотя по этому показателю наша фракция в лидерах в Государственной Думе», — добавил он.