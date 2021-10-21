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В России установлены новые антирекорды по умершим и заразившимся COVID-19 за сутки

Новости. Общество
12:32, 21 Октября 2021
фото: © Сергей Красноухов / ТАСС

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За минувшие сутки в стране от коронавируса скончались 1036 человек, более 36 тысяч заразились.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России выявлено 36 339 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 230 (8,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 131 164 случая коронавирусной инфекции во всех регионах страны, число выписанных пациентов выросло до 7 091 607.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 25 895 человек.

По данным на 21 октября, за сутки в России подтверждено 1036 летальных исходов от коронавируса — это новый рекорд по погибшим с начала пандемии. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 227 389 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 октября остается 1 768 431 человек.

Напомним, за сутки у более 425 жителей Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрирована одна смерть, выздоровели 286 пациентов.

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