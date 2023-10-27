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В сети назвали два советских фильма, безумно популярных у жителей азиатской страны

Новости. Общество
22:00, 27 Октября 2023
фото: © Freepik

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Путешественник рассказал, какие два фильма времен СССР настолько популярны, что на них сняли ремейки.

Как пишет Лента.ру, российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и назвал два любимых советских фильма местных жителей. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянина, эти фильмы имеют бешеную популярность в КНДР, их часто показывают по телевизору и даже в немногочисленных кинотеатрах. «Сам я не ходил ни на один из них, но сопровождавшие нашу группу службисты говорили, что за билетами выстраиваются длинные очереди и всем билетов часто не хватает», — добавил он.

Автор публикации написал, что первая картина — это «Семнадцать мгновений весны». «Интерес к фильму о Штирлице оказался в Северной Корее настолько сильным, что довольно оперативно здесь сняли собственную (нелицензионную) версию, — пояснил он. — Только в нем их внедренный разведчик действовал во время Корейской войны».

Путешественник отметил, что вторым популярным в КНДР фильмом, снятым в СССР, является «Ирония судьбы, или С легким паром». «Северокорейцы тоже без ума от этой советской картины и тоже сняли на нее свой ремейк, — сообщил он. — В КНДР „Иронию“ показывают, как и у нас, в канун Нового года и продают на CD-дисках для просмотра на компьютере. Правда, в официальной версии вырезаны некоторые сцены с пьяными посиделками».

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