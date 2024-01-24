Сразу четыре города в Карелии стали популярнейшими в стране среди определенных туристов

В первую тройку самых популярных направлений для отдыха на базах вошли два карельских города.

Одним из самых распространенных видов туризма в России является отдых на базах. Причем популярность его растет. Так, по данным Твил, в январе 2024 года россияне снимают базы отдыха на 29% чаще, чем в аналогичном месяце 2023 года.

В сервисе составили рейтинг наиболее востребованных среди россиян направлений отдыха на базах.

Характерно, что из 10 позиций оказалось сразу 4 карельских города, причем 2 из них - в первой тройке.

Именно Лахденпохья и Медвежьегорск успешно составили главную конкуренцию южным курортам.

Ещё два представителя Карелии, Сортавала и Олонец, расположились на 7 и 9 местах.

Карельские города популярны среди туристов, несмотря на немалые цены: стоимость суток колеблется от 6.3 тысячи рублей в Сортавале до 9 тысяч в Олонце.

Большинство туристов приезжают на базы отдых в Карелию на 2 ночи, исключение составляет Лахденпохья - там гости часто останавливаются на 4 ночи.