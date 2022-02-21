В школах Карелии плохо кормят детей, показал опрос

Читатели «Столицы на Онего» недовольны качеством школьного питания.

Как показал опрос «Столицы на Онего», большинство респондентов недовольны качеством питания в школах и детских садах Карелии.

Так, 24,5% опрошенных считают, что качество питания оставляет желать лучшего. Другие 45% респондентов заявили, что их дети отказываются есть в образовательных учреждениях.

Только 8% участников опроса считают, что в школах и детских садах кормят вкусно и сытно.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске родители возмущены убожеством школьного сухого пайка.