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В школах Карелии плохо кормят детей, показал опрос

Новости. Общество
15:21, 22 Февраля 2022
фото: © Игорь Зарембо / РИА «Новости»

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Читатели «Столицы на Онего» недовольны качеством школьного питания.

Как показал опрос «Столицы на Онего», большинство респондентов недовольны качеством питания в школах и детских садах Карелии.

Так, 24,5% опрошенных считают, что качество питания оставляет желать лучшего. Другие 45% респондентов заявили, что их дети отказываются есть в образовательных учреждениях.

Только 8% участников опроса считают, что в школах и детских садах кормят вкусно и сытно.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске родители возмущены убожеством школьного сухого пайка.

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