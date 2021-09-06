В среду Карелию будет пасмурно, но тепло

Прогноз погоды на 8 сентября опубликовал карельский Гидрометцентр.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +5, +10°С, днем потеплеет до+12, +17°С.